Полиция заинтересовалась вызывающим видео, снятым под Инстасамку у Обелиска в Севастополе
В Севастополе полиция проверяет участников вызывающего видео на фоне Обелиска
Пара записала вызывающее видео на фоне обелиска Обложка © Telegram / Полиция Севастополя
Севастопольские правоохранительные органы ищут молодых людей, снявших провокационное видео с треком рэперши Инстасамки на фоне Обелиска города-героя. Ролик был опубликован в социальных сетях и вызвал негативную реакцию среди местных жителей.
«Двое молодых людей на видео ведут себя вызывающе на фоне общественных пространств, в том числе Обелиска «Городу-Герою Севастополю». Девушка при этом одета в откровенный наряд и демонстрирует оголённые части тела», — говорится в сообщении пресс-службе полиции Севастополя.
В связи с этим случаем проводится проверка. Полиция выясняет личности молодых людей, чьи действия будут оценены с точки зрения закона.
Ранее Life.ru сообщал, что следственный комитет России инициировал уголовное дело в связи с актом вандализма в отношении мемориала с Вечным огнём на Площади Славы в Южно-Сахалинске. Согласно информации следствия, группа подростков в апреле этого года совершила действия, направленные на порчу символа памяти о жертвах Великой Отечественной войны.