Полиция заинтересовалась вызывающим видео, снятым под Инстасамку у Обелиска в Севастополе

Севастопольские правоохранительные органы ищут молодых людей, снявших провокационное видео с треком рэперши Инстасамки на фоне Обелиска города-героя. Ролик был опубликован в социальных сетях и вызвал негативную реакцию среди местных жителей.

«Двое молодых людей на видео ведут себя вызывающе на фоне общественных пространств, в том числе Обелиска «Городу-Герою Севастополю». Девушка при этом одета в откровенный наряд и демонстрирует оголённые части тела», — говорится в сообщении пресс-службе полиции Севастополя.

В связи с этим случаем проводится проверка. Полиция выясняет личности молодых людей, чьи действия будут оценены с точки зрения закона.