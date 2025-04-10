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Регион
10 апреля, 04:43

Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнём в Южно-Сахалинске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала с Вечным огнём на Площади Славы в Южно-Сахалинске. По данным следствия, группа подростков в апреле совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Подростки осквернили мемориал с Вечным огнём с Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / IT SAKH | Цифровое будущее Сахалина

Расследование ведётся по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, затребовав у руководителя сахалинского следственного управления Бэликто Базарова доклад о ходе расследования.

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Ранее на Ставрополье неизвестные осквернили могилы участников СВО. Преступники уже задержаны и в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Telegram / IT SAKH | Цифровое будущее Сахалина

Артём Гапоненко
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