Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнём в Южно-Сахалинске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала с Вечным огнём на Площади Славы в Южно-Сахалинске. По данным следствия, группа подростков в апреле совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Подростки осквернили мемориал с Вечным огнём с Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / IT SAKH | Цифровое будущее Сахалина

Расследование ведётся по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, затребовав у руководителя сахалинского следственного управления Бэликто Базарова доклад о ходе расследования.