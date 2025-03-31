В ещё одном регионе неизвестные осквернили могилы участников СВО
На Ставрополье неизвестные осквернили могилы участников СВО
На Ставрополье неизвестные осквернили могилы участников СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman
Ещё один акт вандализма зафиксирован в российском регионе. В селе Ростовановском Ставропольского края был зафиксирован вопиющий акт вандализма: могилы участников специальной военной операции были осквернены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что преступники уже задержаны и в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Бабичев также выразил признательность сотрудникам ФСБ и МВД за их быструю реакцию на инцидент и активное участие в расследовании данного дела.
Также сегодня стало известно, что вандалы осквернили и сожгли могилу военкора «Известий» Александра Федорчака в Крыму. Там же злоумышленники испортили ещё три захоронения участников СВО. В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются поиском преступников, чтобы привлечь их к ответственности за это бесчеловечное деяние.