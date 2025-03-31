В ещё одном регионе неизвестные осквернили могилы участников СВО

Ещё один акт вандализма зафиксирован в российском регионе. В селе Ростовановском Ставропольского края был зафиксирован вопиющий акт вандализма: могилы участников специальной военной операции были осквернены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что преступники уже задержаны и в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Бабичев также выразил признательность сотрудникам ФСБ и МВД за их быструю реакцию на инцидент и активное участие в расследовании данного дела.