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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 марта, 07:30

В ещё одном регионе неизвестные осквернили могилы участников СВО

На Ставрополье неизвестные осквернили могилы участников СВО

На Ставрополье неизвестные осквернили могилы участников СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman

На Ставрополье неизвестные осквернили могилы участников СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman

Ещё один акт вандализма зафиксирован в российском регионе. В селе Ростовановском Ставропольского края был зафиксирован вопиющий акт вандализма: могилы участников специальной военной операции были осквернены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что преступники уже задержаны и в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Бабичев также выразил признательность сотрудникам ФСБ и МВД за их быструю реакцию на инцидент и активное участие в расследовании данного дела.

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Также сегодня стало известно, что вандалы осквернили и сожгли могилу военкора «Известий» Александра Федорчака в Крыму. Там же злоумышленники испортили ещё три захоронения участников СВО. В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются поиском преступников, чтобы привлечь их к ответственности за это бесчеловечное деяние.

Оксана Попова
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