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26 марта, 13:22

В Петербурге с могилы Героя СССР украли барельеф

78.ru: На кладбище в Петербурге украли бронзовый барельеф Героя Советского Союза

На Северном кладбище в Санкт-Петерубурге неизвестные похитили бронзовый барельеф. Тот стоял на могиле Героя Советского Союза Владимира Игнатьева.

Как пишет 78.ru, заявление о краже подал замдиректора ООО «Сиэм». По его версии, неизвестный выкрал барельеф в период октября 2024 до 25 марта 2025 года. Вычислить преступника не удалось, так как на кладбище не установлены камеры.

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над телами умерших».

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А ранее Life.ru рассказал, как в Новосибирске участились случаи кражи тел умерших «чёрными» ритуальными работниками. Те намерено увозят тела, чтобы навязать убитым горем родственникам свои услуги втридорога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Мария Любицкая
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