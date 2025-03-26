В Петербурге с могилы Героя СССР украли барельеф

На Северном кладбище в Санкт-Петерубурге неизвестные похитили бронзовый барельеф. Тот стоял на могиле Героя Советского Союза Владимира Игнатьева.

Как пишет 78.ru, заявление о краже подал замдиректора ООО «Сиэм». По его версии, неизвестный выкрал барельеф в период октября 2024 до 25 марта 2025 года. Вычислить преступника не удалось, так как на кладбище не установлены камеры.

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над телами умерших».