Комиссия по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) отметила, что могилы британских военнослужащих в России продолжают поддерживаться в хорошем состоянии, несмотря на напряжённость в отношениях между Москвой и Лондоном. Об этом сообщает британская газета Observer.

В могилах, расположенных в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, захоронены останки 663 британских военных. Большинство из них погибли, сражаясь на стороне белых в Гражданскую войну в России. Также есть захоронения бойцов из союзнических конвоев, погибших во Вторую мировую войну. За этими захоронениями десятилетиями ухаживали российские военные и частные подрядчики, финансируемые CWGC. Однако после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ финансирование было прекращено.

Тем не менее стороны, по всей видимости, достигли негласного соглашения. За 674 могилами советских граждан в Великобритании и других странах продолжают ухаживать, предполагая, что российская сторона придерживается аналогичного подхода в отношении британских захоронений.

«Мы не видели могил [британцев], но думаем, что за ними все ещё ухаживают... Мы ухаживаем за могилами [советских военных] на наших кладбищах», — цитирует издание регионального директора комиссии в Британии и северных странах Гарета Хардвера.

В ноябре 2024 года дипломат из британского посольства в Москве вместе с российским коллегой посетил Мурманск по случаю Дня памяти павших и подтвердил, что местное кладбище находится в хорошем состоянии. А вице-председатель комиссии, вице-адмирал Питер Хадсон, отметил на конференции CWGC в Лондоне, что уход за могилами выходит за рамки даже таких напряжённых отношений, которые существуют между Россией и Великобританией сегодня.