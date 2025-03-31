Вандалы превратили в пепелище могилу трагически погибшего военкора Федорчака в Крыму
Вандалы осквернили и сожгли могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму
Могилу военкора «Известий» Александра Федорчака осквернили в Крыму. Обложка © Коллаж Life.ru / VK / Александр Федорчак / Telegram / Mash на волне
Могила крымского военкора Александра Федорчака, трагически погибшего в зоне СВО, стала жертвой варварского акта вандализма. Об этом рассказал глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.
Военкор газеты «Известия» нашёл последний покой в Нижнегорском районе. Однако его память и память трёх бойцов СВО были осквернены: неизвестные подожгли захоронение, превратив его в пепелище.
В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются поиском преступников, чтобы привлечь их к ответственности за это бесчеловечное деяние.
Напомним, 28 марта в Крыму простились с военкором Александром Федорчаком, который погиб вместе со съёмочной группой «Звезды» из-за удара украинских боевиков. Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил искренние соболезнования семье и коллегам погибшего корреспондента «Известий». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации отреагировать на нападение на российских журналистов.