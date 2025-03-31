Вандалы превратили в пепелище могилу трагически погибшего военкора Федорчака в Крыму

Могила крымского военкора Александра Федорчака, трагически погибшего в зоне СВО, стала жертвой варварского акта вандализма. Об этом рассказал глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.

Военкор газеты «Известия» нашёл последний покой в Нижнегорском районе. Однако его память и память трёх бойцов СВО были осквернены: неизвестные подожгли захоронение, превратив его в пепелище.