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Регион
31 марта, 06:48

Вандалы превратили в пепелище могилу трагически погибшего военкора Федорчака в Крыму

Вандалы осквернили и сожгли могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму

Могилу военкора «Известий» Александра Федорчака осквернили в Крыму. Обложка © Коллаж Life.ru / VK / Александр Федорчак / Telegram / Mash на волне

Могилу военкора «Известий» Александра Федорчака осквернили в Крыму. Обложка © Коллаж Life.ru / VK / Александр Федорчак / Telegram / Mash на волне

Могила крымского военкора Александра Федорчака, трагически погибшего в зоне СВО, стала жертвой варварского акта вандализма. Об этом рассказал глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.

Военкор газеты «Известия» нашёл последний покой в Нижнегорском районе. Однако его память и память трёх бойцов СВО были осквернены: неизвестные подожгли захоронение, превратив его в пепелище.

В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются поиском преступников, чтобы привлечь их к ответственности за это бесчеловечное деяние.

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Напомним, 28 марта в Крыму простились с военкором Александром Федорчаком, который погиб вместе со съёмочной группой «Звезды» из-за удара украинских боевиков. Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил искренние соболезнования семье и коллегам погибшего корреспондента «Известий». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации отреагировать на нападение на российских журналистов.

Оксана Попова
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