«Социально важная профессия»: Поддубный поддержал идею установить памятник военкорам

Военный корреспондент Евгений Поддубный поддержал предложение установить памятник военкору в Мелитополе Запорожской области. В разговоре с Life.ru он назвал эту идею отличной.

«Идея отличная. Поддерживаю. В свете гибели коллег в зоне СВО важны акценты. Военные репортёры — это связь переднего края и тыла, профессия в условиях тяжёлых боевых действий является социально важной», — подчеркнул Поддубный.

По словам военкора, такой памятник станет ещё одним напоминанием, что есть люди, которые добровольно рискуют жизнями и здоровьем, чтобы близкие и родные воинов почувствовали с ними связь.