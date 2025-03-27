Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:18

«Социально важная профессия»: Поддубный поддержал идею установить памятник военкорам

Евгений Поддубный поддержал идею установить памятник военкорам

Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Военный корреспондент Евгений Поддубный поддержал предложение установить памятник военкору в Мелитополе Запорожской области. В разговоре с Life.ru он назвал эту идею отличной.

«Идея отличная. Поддерживаю. В свете гибели коллег в зоне СВО важны акценты. Военные репортёры — это связь переднего края и тыла, профессия в условиях тяжёлых боевых действий является социально важной», — подчеркнул Поддубный.

По словам военкора, такой памятник станет ещё одним напоминанием, что есть люди, которые добровольно рискуют жизнями и здоровьем, чтобы близкие и родные воинов почувствовали с ними связь.

«Очень важная тема»: Глава СЖР поддержал идею возведения памятника военкорам, погибшим на СВО
«Очень важная тема»: Глава СЖР поддержал идею возведения памятника военкорам, погибшим на СВО

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в России создали первый памятник военкору. Его планируют установить в Мелитополе. Выяснилось, что автором эскиза выступил столичный скульптор Василий Селиванов, который откликнулся на просьбу журналистов из регионов Донбасса и Новороссии.

За последние дни погибли несколько российских военкоров и сотрудников СМИ. Ещё несколько пострадали. 24 марта ВСУ убили корреспондента Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Накануне при подрыве мины ВСУ в Белгородской области погибла военкор Анна Прокофьева. В ГД резко отреагировали на гибель российских военкоров от рук ВСУ, назвав украинских военных кровавыми убийцами. А в МИД заявили, что вэсэушники объявили настоящую охоту на российских журналистов.

«Обстановка тяжёлая»: Военкор Поддубный вернулся в Суджу, где его едва не убили
«Обстановка тяжёлая»: Военкор Поддубный вернулся в Суджу, где его едва не убили

Евгений Поддубный сам чуть не погиб в Судже. 7 августа он получил тяжёлое ранение в Курской области, когда в его автомобиль влетел украинский БПЛА. Вскоре в Сети появилась запись с видеорегистратора машины, водитель которой спас пострадавшего военкора. Позже журналисту было присвоено звание Героя России, а ещё его наградили титулом почётного гражданина Белгородской области.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar