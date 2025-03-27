«Социально важная профессия»: Поддубный поддержал идею установить памятник военкорам
Евгений Поддубный поддержал идею установить памятник военкорам
Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына
Военный корреспондент Евгений Поддубный поддержал предложение установить памятник военкору в Мелитополе Запорожской области. В разговоре с Life.ru он назвал эту идею отличной.
«Идея отличная. Поддерживаю. В свете гибели коллег в зоне СВО важны акценты. Военные репортёры — это связь переднего края и тыла, профессия в условиях тяжёлых боевых действий является социально важной», — подчеркнул Поддубный.
По словам военкора, такой памятник станет ещё одним напоминанием, что есть люди, которые добровольно рискуют жизнями и здоровьем, чтобы близкие и родные воинов почувствовали с ними связь.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в России создали первый памятник военкору. Его планируют установить в Мелитополе. Выяснилось, что автором эскиза выступил столичный скульптор Василий Селиванов, который откликнулся на просьбу журналистов из регионов Донбасса и Новороссии.
За последние дни погибли несколько российских военкоров и сотрудников СМИ. Ещё несколько пострадали. 24 марта ВСУ убили корреспондента Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Накануне при подрыве мины ВСУ в Белгородской области погибла военкор Анна Прокофьева. В ГД резко отреагировали на гибель российских военкоров от рук ВСУ, назвав украинских военных кровавыми убийцами. А в МИД заявили, что вэсэушники объявили настоящую охоту на российских журналистов.
Евгений Поддубный сам чуть не погиб в Судже. 7 августа он получил тяжёлое ранение в Курской области, когда в его автомобиль влетел украинский БПЛА. Вскоре в Сети появилась запись с видеорегистратора машины, водитель которой спас пострадавшего военкора. Позже журналисту было присвоено звание Героя России, а ещё его наградили титулом почётного гражданина Белгородской области.