«Очень важная тема»: Глава СЖР поддержал идею возведения памятника военкорам, погибшим на СВО
Глава СЖР Соловьёв высказался за установку памятника погибшим на СВО военкорам
Александр Федорчак и Анна Прокофьева. Обложка © VK / Александр Федорчак / Анна Прокофьева
Последние дни были особенно сложными для российского журналистского сообщества, которое потеряло троих военкоров в зоне СВО. Очевидно, инициативу по созданию памятника в честь репортёров, отдавших жизнь ради освещения важных тем в горячих точках, следует продвигать и активно воплощать, хоть этот процесс и нелёгкий, заявил Life.ru председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.
Он упомянул, что в настоящее время Союз журналистов Москвы занимается созданием памятника, но его установка ещё не завершена. При этом необходимо учитывать мнение горожан, ведь именно им предстоит оценить его художественные достоинства.
Что касается памятника, это очень важная тема. Рядом с метро «Братиславская» есть площадь имени Артёма Боровика. Там строится храм в честь Анатолия и Протелеона — это редкие святые, соратники Георгия Победоносца. Там по решению патриарха и мэра Москвы будет придел, в котором будут перечислены имена погибших на войне журналистов.
По словам Соловьёва, имена журналистов, увековеченные на спине памятника военкору, расположенного возле Дома журналистов, будут перенесены на новый мемориал. Этот перенос коснётся также имён журналистов, погибших не только в ходе СВО, но и в других военных конфликтах, таких как Вьетнам, Югославия и Сирия. Председатель СЖР отметил, что работа над этим ведётся активно, поскольку строительство храма уже в разгаре. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется высадка новой аллеи кедров, как и в прошлом году, и открытие части надписей в храме.
Соловьёв уточнил, что согласование и установка памятника в городе — это длительный и кропотливый процесс, в котором невозможно избежать бюрократии, потому не стоит ждать быстрой реализации задуманного.
«Это целый комплекс вопросов. <...> Поэтому там очень много ещё бюрократии нужно, когда ставишь памятник, даже если мемориальную доску вешаешь. Всё непросто», — подытожил он.
Ранее Life.ru сообщал, что в России создали первый памятник военкору. На данный момент известно, что его планируют установить в Мелитополе. Выяснилось, что автором эскиза выступил столичный скульптор Василий Селиванов, который откликнулся на просьбу журналистов из новых регионов.
Напомним, что накануне при подрыве мины ВСУ в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. Оператор съёмочной группы Дмитрий Волков получил тяжёлое ранение. Его уже доставили в Москву, он находится в реанимации НИИ Склифосовского. СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства журналистки. А за день до этого стало известно об убийстве украинскими войсками корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы «Звезды» Александра Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин также получили ранения.