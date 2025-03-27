Песков: Кремль будет помнить о корреспондентах, отдавших жизнь на войне

Кремль будет помнить о корреспондентах, отдавших собственную жизнь, рассказывая миру о войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле все соболезнуют. Мы всегда будем её [Анну Прокофьеву] помнить так же, как всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об этой войне всему миру и нашей стране, нашим согражданам», — сказал он.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей, а её коллеге, который был госпитализирован с тяжёлым ранением, пожелал скорейшего выздоровления.