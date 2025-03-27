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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 марта, 05:49

Песков: Кремль будет помнить о корреспондентах, отдавших жизнь на войне

Кремль будет помнить о корреспондентах, отдавших собственную жизнь, рассказывая миру о войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле все соболезнуют. Мы всегда будем её [Анну Прокофьеву] помнить так же, как всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об этой войне всему миру и нашей стране, нашим согражданам», — сказал он.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей, а её коллеге, который был госпитализирован с тяжёлым ранением, пожелал скорейшего выздоровления.

«Мы ходили одними фронтовыми дорогами»: Военкор Коц рассказал о погибшей Анне Прокофьевой
«Мы ходили одними фронтовыми дорогами»: Военкор Коц рассказал о погибшей Анне Прокофьевой

Напомним, накануне при подрыве боеприпаса ВСУ в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. Оператор съёмочной группы Дмитрий Волков получил тяжёлое ранение, он подключён к ИВЛ.

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Соцсети Анны Прокофьевой

Мария Любицкая
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