Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийства российских военных журналистов показывают истинное лицо украинских вооружённых сил. Он считает, что Киев намеренно ликвидирует тех репортёров, которые сообщают правдивую информацию о событиях на фронте.

Он выразил свои соболезнования родным погибших военных журналистов и отметил, что Украина пренебрегает международными конвенциями ООН, которые защищают журналистов в условиях боевых действий. Депутат добавил, что в связи с этой ситуацией ЛДПР намерена разработать инициативы по поддержке военкоров и их семей.