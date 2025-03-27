«Кровавые убийцы»: В ГД резко отреагировали на гибель российских военкоров от рук ВСУ
Депутат Слуцкий: Убийства военкоров показывают настоящее лицо террористов ВСУ
Андрей Панов, Александр Сиркели, Александр Федорчак и Анна Прокофьева. Обложка © Telegram / Zvezdanews / VK / Александр Федорчак / Соцсети Анны Прокофьевой
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийства российских военных журналистов показывают истинное лицо украинских вооружённых сил. Он считает, что Киев намеренно ликвидирует тех репортёров, которые сообщают правдивую информацию о событиях на фронте.
«Украинские неонацисты, предчувствуя свой близкий конец, демонстрируют своё истинное лицо кровавых убийц и террористов, которые вымещают свое зло на беззащитных журналистах и гражданском населении», — заявил Слуцкий в беседе с NEWS.ru.
Он выразил свои соболезнования родным погибших военных журналистов и отметил, что Украина пренебрегает международными конвенциями ООН, которые защищают журналистов в условиях боевых действий. Депутат добавил, что в связи с этой ситуацией ЛДПР намерена разработать инициативы по поддержке военкоров и их семей.
Как ранее сообщал Life.ru, при подрыве мины ВСУ в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Кроме того, оператор съёмочной группы Дмитрий Волков получил тяжёлое ранение. За несколько дней до трагедии ВСУ убили корреспондента Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели.