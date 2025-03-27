Прощание с военкором Прокофьевой пройдёт 30 марта на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с военным корреспондентом Анной Прокофьевой пройдёт 30 марта на Троекуровском кладбище. Проводить журналистку в последний путь можно в 13:30 мск. Об этом рассказали в эфире Первого канала.

35-летняя журналистка погибла, подорвавшись на мине во время выполнения редакционного задания. Инцидент произошёл в районе Демидовки, где сейчас идут ожесточённые бои между российскими войсками и ВСУ. Прокофьева окончила РУДН по специальности «журналистика» и свободно владела итальянским языком.