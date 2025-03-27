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Регион
27 марта, 11:15

Прощание с военкором Прокофьевой пройдёт 30 марта на Троекуровском кладбище

Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Фото © Анна Прокофьева

Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Фото © Анна Прокофьева

Церемония прощания с военным корреспондентом Анной Прокофьевой пройдёт 30 марта на Троекуровском кладбище. Проводить журналистку в последний путь можно в 13:30 мск. Об этом рассказали в эфире Первого канала.

35-летняя журналистка погибла, подорвавшись на мине во время выполнения редакционного задания. Инцидент произошёл в районе Демидовки, где сейчас идут ожесточённые бои между российскими войсками и ВСУ. Прокофьева окончила РУДН по специальности «журналистика» и свободно владела итальянским языком.

Вместе с Прокофьевой пострадал оператор съёмочной группы Дмитрий Волков, он получил тяжёлое ранение. Его уже доставили в Москву, он находится в реанимации НИИ Склифосовского. СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства журналистки. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким Прокофьевой, заявив, что «журналист — тоже солдат».

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