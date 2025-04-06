«Увидел венки и подпалил»: Задержан вандал, осквернивший в Крыму могилы военкора Федорчака и трёх бойцов СВО

Задержан вандал, осквернивший в Крыму могилы военкора «Известий» Александра Федорчака и трёх бойцов СВО. Об этом сообщил Армен Гаспарян, российский журналист, публицист, общественный деятель первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ. У себя в телеграм-канале он опубликовал допрос подозреваемого.

Пояснения задержанного. Видео © Telegram / ГАСПАРЯН

На видео задержанный объясняет свой поступок состоянием «сильного возбуждения». Он рассказал, что, проходя мимо кладбища, поджёг свежие венки. По его словам, это было спонтанное действие, вызванное эмоциональным состоянием.