«Увидел венки и подпалил»: Задержан вандал, осквернивший в Крыму могилы военкора Федорчака и трёх бойцов СВО
Задержан вандал, осквернивший в Крыму могилы военкора Федорчака и трёх бойцов СВО
Задержан вандал, осквернивший в Крыму могилы военкора «Известий» Александра Федорчака и трёх бойцов СВО. Об этом сообщил Армен Гаспарян, российский журналист, публицист, общественный деятель первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ. У себя в телеграм-канале он опубликовал допрос подозреваемого.
Пояснения задержанного. Видео © Telegram / ГАСПАРЯН
На видео задержанный объясняет свой поступок состоянием «сильного возбуждения». Он рассказал, что, проходя мимо кладбища, поджёг свежие венки. По его словам, это было спонтанное действие, вызванное эмоциональным состоянием.
«Увидел свежие венки на могилках и подпалил. Увидел, что разгорелось, испугался и покинул территорию кладбища. Сильно сожалею и приношу извинения о содеянном», — сказал задержанный.
Напомним, 31 марта общественность была шокирована варварским происшествием, произошедшим спустя несколько дней после похорон военкора «Известий» Александра Федорчака. Его могила в Крыму, а также захоронения по соседству ещё троих воинов, погибших в зоне СВО, были подожжены. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело.
Telegram / ГАСПАРЯН