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Регион
31 марта, 13:45

В Крыму власти и журналисты восстановили разгромленную могилу военкора Федорчака

Разгромленная могила Александра Федорчака. Обложка © Telegram / МАНУЧАРОВ | КРЫМ Z

Разгромленная могила Александра Федорчака. Обложка © Telegram / МАНУЧАРОВ | КРЫМ Z

Разгромленная в Крыму могила военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака была восстановлена. Об этом сообщил ТАСС Сергей, отец журналиста. По его словам, работы по восстановлению были проведены крымскими властями и коллегами-журналистами.

«Сообща могилу поправили, крест с портретом восстановили, привезут венки по максимуму такие же, как были», — уточнил Сергей.

Отец военкора также выразил благодарность всем, кто помог восстановить могилу сына.

Напомним, ранее в Крыму неизвестные надругались над могилой военкора Александра Федорчака, а также трёх бойцов СВО. Возбуждено уголовное дело. Журналист погиб 24 марта вместе со съёмочной группой «Звезды» после удара ВСУ. Похороны военкора прошли 28 марта.

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Наталья Демьянова
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