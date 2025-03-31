В Крыму власти и журналисты восстановили разгромленную могилу военкора Федорчака
Разгромленная могила Александра Федорчака. Обложка © Telegram / МАНУЧАРОВ | КРЫМ Z
Разгромленная в Крыму могила военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака была восстановлена. Об этом сообщил ТАСС Сергей, отец журналиста. По его словам, работы по восстановлению были проведены крымскими властями и коллегами-журналистами.
«Сообща могилу поправили, крест с портретом восстановили, привезут венки по максимуму такие же, как были», — уточнил Сергей.
Отец военкора также выразил благодарность всем, кто помог восстановить могилу сына.
Напомним, ранее в Крыму неизвестные надругались над могилой военкора Александра Федорчака, а также трёх бойцов СВО. Возбуждено уголовное дело. Журналист погиб 24 марта вместе со съёмочной группой «Звезды» после удара ВСУ. Похороны военкора прошли 28 марта.