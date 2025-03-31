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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 марта, 08:14

В Крыму возбудили дело о надругательстве над могилой военкора Федорчака

В Нижегорском районе Крыма проводится проверка по факту осквернения ряда могил на местном кладбище. Одно из захоронений принадлежало погибшему ранее военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.

«В ночное время 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, ранее стало известно, что неизвестные надругались над могилой российского военкора Александра Федорчака, похороненного в Крыму. Он погиб 24 марта вместе со съёмочной группой «Звезды» из-за удара украинских боевиков. Его похороны прошли 28 марта.

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Telegram / МВД Крым

Мария Любицкая
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