В Крыму возбудили дело о надругательстве над могилой военкора Федорчака

В Нижегорском районе Крыма проводится проверка по факту осквернения ряда могил на местном кладбище. Одно из захоронений принадлежало погибшему ранее военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.

«В ночное время 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — говорится в сообщении.