В Крыму возбудили дело о надругательстве над могилой военкора Федорчака
В Нижегорском районе Крыма проводится проверка по факту осквернения ряда могил на местном кладбище. Одно из захоронений принадлежало погибшему ранее военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.
«В ночное время 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее стало известно, что неизвестные надругались над могилой российского военкора Александра Федорчака, похороненного в Крыму. Он погиб 24 марта вместе со съёмочной группой «Звезды» из-за удара украинских боевиков. Его похороны прошли 28 марта.
Telegram / МВД Крым