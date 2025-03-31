В Кремле призвали максимально жёстко наказать осквернителей могил военкора и бойцов СВО в Крыму
Песков призвал к жёстким мерам для осквернителей могил Федорчака и бойцов СВО
Наиболее жёсткие меры нужно применять к вандалам, которые оскверняют могилы участников специальной военной операции и военкоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в Крыму.
«Если я не ошибаюсь, и так законом предусмотрены соответствующие меры в отношении тех, кто допускает такие действия. Безусловно, меры должны применяться самые жёсткие», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков назвал произошедшее непозволительным, чудовищным и возмутительным.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления.
Напомним, ранее в Крыму неизвестные надругались над могилой российского военкора Александра Федорчака, а также трёх бойцов СВО. Федорчак погиб 24 марта вместе со съёмочной группой «Звезды» после удара ВСУ. Похороны военкора прошли 28 марта. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал осквернителей могил в Крыму подонками и зверьём.
Life.ru