В Кремле призвали максимально жёстко наказать осквернителей могил военкора и бойцов СВО в Крыму

Наиболее жёсткие меры нужно применять к вандалам, которые оскверняют могилы участников специальной военной операции и военкоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в Крыму.

«Если я не ошибаюсь, и так законом предусмотрены соответствующие меры в отношении тех, кто допускает такие действия. Безусловно, меры должны применяться самые жёсткие», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков назвал произошедшее непозволительным, чудовищным и возмутительным.