Аксёнов назвал осквернителей могил в Крыму подонками и зверьём

Глава Крыма Сергей Аксёнов осудил поджог могилы военкора газеты «Известия» Александра Федорчака и трёх бойцов СВО, назвав это низким и подлым поступком.

Он отметил, что действия этих подонков свидетельствуют о ненависти и беспринципности, добавив, что те, кто глумится над мёртвыми, трусливо избегают столкновения с живыми.

« Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. < > Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осуждён», — предупредил чиновник.