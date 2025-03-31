Аксёнов назвал осквернителей могил в Крыму подонками и зверьём
Могилу военкора «Известий» Александра Федорчака осквернили в Крыму. Обложка © Коллаж Life.ru / VK / Александр Федорчак / Telegram / Mash на волне
Глава Крыма Сергей Аксёнов осудил поджог могилы военкора газеты «Известия» Александра Федорчака и трёх бойцов СВО, назвав это низким и подлым поступком.
Он отметил, что действия этих подонков свидетельствуют о ненависти и беспринципности, добавив, что те, кто глумится над мёртвыми, трусливо избегают столкновения с живыми.
« Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. < > Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осуждён», — предупредил чиновник.
Напомним, вандалы осквернили и сожгли могилу военкора «Известий» Александра Федорчака в Крыму. Там же злоумышленники испортили ещё три захоронения участников СВО. В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются поиском преступников, чтобы привлечь их к ответственности за это бесчеловечное деяние.