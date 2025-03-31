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Регион
31 марта, 09:35

Аксёнов назвал осквернителей могил в Крыму подонками и зверьём

Могилу военкора «Известий» Александра Федорчака осквернили в Крыму. Обложка © Коллаж Life.ru / VK / Александр Федорчак / Telegram / Mash на волне

Могилу военкора «Известий» Александра Федорчака осквернили в Крыму. Обложка © Коллаж Life.ru / VK / Александр Федорчак / Telegram / Mash на волне

Глава Крыма Сергей Аксёнов осудил поджог могилы военкора газеты «Известия» Александра Федорчака и трёх бойцов СВО, назвав это низким и подлым поступком.

Он отметил, что действия этих подонков свидетельствуют о ненависти и беспринципности, добавив, что те, кто глумится над мёртвыми, трусливо избегают столкновения с живыми.

« Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. < > Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осуждён», — предупредил чиновник.

В ещё одном регионе неизвестные осквернили могилы участников СВО
В ещё одном регионе неизвестные осквернили могилы участников СВО

Напомним, вандалы осквернили и сожгли могилу военкора «Известий» Александра Федорчака в Крыму. Там же злоумышленники испортили ещё три захоронения участников СВО. В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются поиском преступников, чтобы привлечь их к ответственности за это бесчеловечное деяние.

Оксана Попова
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