Россиянин предстанет перед судом за плакат с надписью «Петух» на могиле Пригожина
Суд Петербурга возбудил дело за осквернение могилы Евгения Пригожина
Могила Евгения Пригожина. Обложка © Wikipedia
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по факту осквернения могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом написала в своём телеграмм-канале руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Она также сообщила, что обвиняемым по делу проходит Вячеслав Шведов. На него возбуждено дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
Согласно материалам дела, 21 июля 2024 года Шведов пришёл на Пороховское кладбище, где совершил ряд действий, квалифицированных как осквернение могилы Пригожина: он наклеил на памятник плакат с оскорбительной надписью «Петух», а после обвиняемый сфотографировался на фоне памятника основателя российского ЧВК.
Правоохранители продолжают работу.
Ранее стало известно, что Япония отменила санкции, наложенные на мать создателя ЧВК «Вагнер» Пригожина. Кроме Виолетты Пригожиной из станционного списка исключили ещё семь человек.