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21 марта, 16:52

Россиянин предстанет перед судом за плакат с надписью «Петух» на могиле Пригожина

Суд Петербурга возбудил дело за осквернение могилы Евгения Пригожина

Могила Евгения Пригожина. Обложка © Wikipedia

Могила Евгения Пригожина. Обложка © Wikipedia

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по факту осквернения могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом написала в своём телеграмм-канале руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она также сообщила, что обвиняемым по делу проходит Вячеслав Шведов. На него возбуждено дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Согласно материалам дела, 21 июля 2024 года Шведов пришёл на Пороховское кладбище, где совершил ряд действий, квалифицированных как осквернение могилы Пригожина: он наклеил на памятник плакат с оскорбительной надписью «Петух», а после обвиняемый сфотографировался на фоне памятника основателя российского ЧВК.

Правоохранители продолжают работу.

Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа «рвался к ядерной кнопке»
Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа «рвался к ядерной кнопке»

Ранее стало известно, что Япония отменила санкции, наложенные на мать создателя ЧВК «Вагнер» Пригожина. Кроме Виолетты Пригожиной из станционного списка исключили ещё семь человек.

Ольга Сливченко
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