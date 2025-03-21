Россиянин предстанет перед судом за плакат с надписью «Петух» на могиле Пригожина

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по факту осквернения могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом написала в своём телеграмм-канале руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она также сообщила, что обвиняемым по делу проходит Вячеслав Шведов. На него возбуждено дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Согласно материалам дела, 21 июля 2024 года Шведов пришёл на Пороховское кладбище, где совершил ряд действий, квалифицированных как осквернение могилы Пригожина: он наклеил на памятник плакат с оскорбительной надписью «Петух», а после обвиняемый сфотографировался на фоне памятника основателя российского ЧВК.

Правоохранители продолжают работу.