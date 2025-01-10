С матери создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сняли японские санкции

Япония исключила мать погибшего в авиакатастрофе создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и ещё семь человек из антироссийского санкционного списка. Об этом сообщило правительство страны.

Помимо Виолетты Пригожиной, в числе исключённых оказались военные Олег Цоков и Георгий Шуваев. Санкции сняты и с экс-премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова. Исчезли из списка также бывшие депутаты Народного совета ДНР Михаил Жуков и Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.