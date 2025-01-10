С матери создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сняли японские санкции
Япония исключила мать Евгения Пригожина и ещё 7 россиян из санкционного списка
Евгений Пригожин. Фото © Getty Images / Anadolu Agency
Япония исключила мать погибшего в авиакатастрофе создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и ещё семь человек из антироссийского санкционного списка. Об этом сообщило правительство страны.
Помимо Виолетты Пригожиной, в числе исключённых оказались военные Олег Цоков и Георгий Шуваев. Санкции сняты и с экс-премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова. Исчезли из списка также бывшие депутаты Народного совета ДНР Михаил Жуков и Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
Напомним, что в январе 2025 года Япония ввела новые санкции против России. На этот раз страна внесла в свой список 11 человек, 51 организацию и три банка. Кроме того, больше ограничений получил экспорт в Россию. Например, запрет ввели на поставку 335 наименований продукции.