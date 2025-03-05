Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа «рвался к ядерной кнопке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке».

«Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьётся своих целей. Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.