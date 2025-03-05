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5 марта, 05:03

Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа «рвался к ядерной кнопке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке».

«Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьётся своих целей. Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Лукашенко также отметил, что осознал намерения Пригожина в середине дня и был готов направить свои спецподразделения для защиты Москвы.

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Напомним, мятеж Пригожина начался 23 июня 2023 года, а активные действия развернулись на следующий день, 24 июня. В Москве, Подмосковье и Воронежской области был введён режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Колонны Пригожина остановились в 200 километрах от Москвы после переговоров с Лукашенко.

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Артём Гапоненко
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