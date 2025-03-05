Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа «рвался к ядерной кнопке»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке».
«Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьётся своих целей. Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Лукашенко также отметил, что осознал намерения Пригожина в середине дня и был готов направить свои спецподразделения для защиты Москвы.
Напомним, мятеж Пригожина начался 23 июня 2023 года, а активные действия развернулись на следующий день, 24 июня. В Москве, Подмосковье и Воронежской области был введён режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Колонны Пригожина остановились в 200 километрах от Москвы после переговоров с Лукашенко.