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Регион
12 июня, 16:35

Инстасамка со сцены призналась в любви к России

Инстасамка (Дарья Зотеева) выступила в рамках фестиваля «Блогеры России». Во время исполнения своего трека она призналась в любви к своей стране. Мероприятие было приурочено ко Дню России.

Инстсамка выступает на фестивале «Блогеры России». Видео © Life.ru

«Я люблю нашу страну!» — прокричала Инстасамка после исполнения песни.

Напомним, что в День России, 12 июня, жители страны не только наслаждались выходным, но и имели возможность принять участие в праздничных мероприятиях. Одним из ярких событий стал фестиваль «Блогеры России» от VK, который проходил одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге.

«Гуляй, страна!»: Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади
«Гуляй, страна!»: Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади

Обложка © Life.ru

Полина Никифорова
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