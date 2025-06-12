Инстасамка со сцены призналась в любви к России
Инстасамка (Дарья Зотеева) выступила в рамках фестиваля «Блогеры России». Во время исполнения своего трека она призналась в любви к своей стране. Мероприятие было приурочено ко Дню России.
Инстсамка выступает на фестивале «Блогеры России». Видео © Life.ru
«Я люблю нашу страну!» — прокричала Инстасамка после исполнения песни.
Напомним, что в День России, 12 июня, жители страны не только наслаждались выходным, но и имели возможность принять участие в праздничных мероприятиях. Одним из ярких событий стал фестиваль «Блогеры России» от VK, который проходил одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге.
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