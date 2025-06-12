«Гуляй, страна!»: Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади

На Красной площади в честь Дня России прошёл масштабный концерт. Кадры с места события передаёт Life.ru.

На Красной площади состоялся концерт в честь Дня России. Видео © Life.ru

Перед москвичами и гостями столицы на сцене выступили многие народные и заслуженные артисты. Среди них SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Олег Газманов, Хибла Герзмава и Николай Расторгуев, который открыл мероприятие со своей группой «Любэ» и хором имени Пятницкого, исполнив «От Волги до Енисея».

Поздравить зрителей, которые прибыли со всех регионов страны, также вышли Николай Басков, Татьяна Куртукова, Григорий Лепс, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Александр Буйнов и другие.

Многие из артистов представили свои новые композиции. В частности, Дронов, который исполнил новый хит «Гуляй, Россия». С премьерой выступили Долина, она подготовила новое произведение «Мы — народы России», а также Олег Газманов — «Время героев».

Гвоздём программы стал выход на сцену Дмитрия Певцова и артистов Донбасса и Новороссии. На протяжении всего этого времени зрители подпевали и размахивали триколорами. В завершении участники исполнили гимн России. Всего мероприятие длилось 2,5 часа.

День России — государственный праздник, который отмечают 12 июня. Он посвящён принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. И символизирует единство народа, независимость и гордость за свою страну. В честь этого во всех регионах проходят народные гуляния.