Вдохновение в каждом окне: Россияне украшают стёкла символами страны

В День России «Движение Первых» подвело итоги всероссийской акции «Окна России», в рамках которой дети и взрослые из всех 89 регионов страны украшали свои окна символами России. Участники рисовали триколор, герб, достопримечательности и другие знаковые элементы, отражающие богатство и многообразие родной страны.

Акция «Окна России» прошла в разных регионах страны. Видео © Telegram/ Движение Первых

«Ко Дню России участники «Движения Первых» запустили праздничную акцию «Окна России». За неделю дети и взрослые украсили более 1 миллиона окон изображениями флага, Московского Кремля, матрешки, березы, а также символами своих регионов. К акции присоединились и ребята на Сменах Первых в оздоровительных лагерях всех регионов страны», — отметил Герой России и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов. Он подчеркнул, что активное участие молодежи в акции отражает их гражданскую позицию и любовь к Родине.

День России стал праздником патриотизма, единства и духовных идеалов. Участники «Движения Первых» гордятся своей страной и понимают, что общее благо выше личного. Они объединяются в созидательном труде, сохраняя историческую память и помогая тем, кто в этом нуждается. Традиции, связанные с демонстрацией любви к Родине, становятся неотъемлемой частью праздника: шествия с флагами, патриотические мероприятия для детей и тематические акции в социальных сетях.

Символы России украсили окна не только в квартирах и домах, но и в образовательных учреждениях, детских лагерях и первичных отделениях «Движения Первых». Например, в Калужской области ребята украсили детскую библиотеку, а школьники из Забайкальского края разместили триколор на окнах лагеря.

Наставник «Первых» Кристина Прушинская из Самарской области отметила, что День России — это не просто выходной, а возможность задуматься о значении гражданства и вспомнить о достижениях страны.

«Каждый из нас — часть нашей великой страны. Наши ежедневные дела и успехи — это вклад в её будущее. Давайте гордиться Россией и стремиться сделать её ещё лучше», — добавила она.

Акция «Окна России» объединила семьи и друзей. Участники проводили мастер-классы, создавали трафареты и рисовали редких животных, украсив окна своих домов. Многодетная мама Светлана Лаврухина из Москвы поблагодарила «Движение Первых» за активное вовлечение детей в патриотические акции, подчёркивая, что такие события развивают чувство гордости и уважения к стране.

Участие в акции активно освещается в социальных сетях, где дети и взрослые публикуют фото и видео своих творений, используя хештеги #ОкнаРоссии и #ДвижениеПервых. Таким образом, акция не только украсила города, но и сплотила людей вокруг идеи патриотизма и любви к Родине.