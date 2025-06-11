Большинство ветеранов СВО доверяют фонду «Защитники Отечества»

Недавний соцопрос показал, что уровень доверия к фонду «Защитники Отечества» среди граждан, обращающихся за помощью, составил 88,1%. Об этом сообщила статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ, а также руководитель фонда Анна Цивилёва.

Она также отметила, что фонд прошёл аудиторскую проверку, которая длилась полгода. Стоит отметить, что сами ветераны СВО и их семьи высоко оценивают работу «Защитников Отечества». Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, подчеркнул, что социологические опросы показывают: подавляющее большинство ветеранов (95%) знают о деятельности фонда, 88% доверяют ему, а 86% получивших помощь остались ею довольны.

«Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду «Защитники Отечества» самих ветеранов СВО. Все они многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью», — отметил Кириенко.