На конкурс «Это у нас семейное» заявки подали более 73 тысяч человек

Уже 73 тысячи человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодёжь. В прошлом сезоне Наблюдательный совет принял решение — и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 — большие земельные участки и 8 — оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку», — отметил Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин сообщил, что дистанционный этап конкурса включает два направления — достижения и задания. Этот этап доступен участникам с первого дня регистрации, а конкретные задания уже обсуждены. Семьям предлагается создать семейный музей о разных поколениях, написать книгу о своих исторических предках (это задание приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне) и приготовить семейные блюда. Регистрация проходит на сайте, заявки принимаются до 14 сентября. Участвовать могут семьи от четырёх человек, состоящие минимум из трёх поколений. На данный момент во всех 89 регионах страны уже сформированы семейные команды. Самые активные регионы представлены в следующих федеральных округах: Центральном (24%), Приволжском (21%), Сибирском (13%) и Северо-Западном (12%).

Напомним, что в первый день запуска конкурса заявки подали более 13 тыс. человек, он привлёк значительное внимание жителей России. Среди участников было зарегистрировано 2903 семьи, причём наибольшую активность показали жители Москвы (755 семей), Московской области (591 семья) и Свердловской области (467 семей). Участниками стали люди разных возрастов — от пятилетних детей до 95-летней прабабушки из Астрахани.