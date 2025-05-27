Путин одобрил запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Президент России Владимир Путин дал добро на запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Соответствующее заявление прозвучало на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

На мероприятии гендиректор президентской платформы Андрей Бетин заявил, что его РСВ готова взять в разработку второй сезон конкурса «Это у нас семейное». Он попросил главу государства дать на это своё разрешение.

«Конечно», — сказал Путин.