Путин одобрил запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
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Президент России Владимир Путин дал добро на запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Соответствующее заявление прозвучало на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
На мероприятии гендиректор президентской платформы Андрей Бетин заявил, что его РСВ готова взять в разработку второй сезон конкурса «Это у нас семейное». Он попросил главу государства дать на это своё разрешение.
«Конечно», — сказал Путин.
Напомним, что в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняло участие 600 тысяч человек, а в финальный этап вышло 300 семейных команд из 83 регионов РФ. Владимир Путин посчитал, что мероприятие было крайне успешным, учитывая огромное количество его участников. Одержавшая победу семья Файзуллиных из Республики Башкортостан приобрела родовое гнездо на призовые деньги.