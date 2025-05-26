Победителей всероссийского конкурса молодых урбанистов наградили в Москве

В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», объединившего почти 500 участников со всей страны. Молодые архитекторы, школьники и студенты представили десятки инициатив по благоустройству городов, лучшие из которых были отмечены путёвками в «Артек», стажировками и членством в реестре талантов.

«Проводимый конкурс объединил людей, которые любят свою малую родину и готовы предлагать идеи улучшения своих городов и сёл и в дальнейшем воплощать их», — отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Церемония награждения прошла в рамках выставки «АРХ Москва» в Гостином Дворе. На конкурс поступили заявки от 470 участников из 70 регионов страны, в числе которых — дети, подростки и молодые архитекторы до 35 лет. Они представили свои идеи по благоустройству городской среды в 38 номинациях.

Сначала гости посетили конференцию, где обсуждали роль молодёжи в формировании облика российских городов. Среди спикеров были депутаты Госдумы, представители Мосгордумы, архитекторы и преподаватели. После завершения обсуждений началась церемония награждения. Победителям младших категорий вручили путёвки в «Артек» и во Всероссийский детский центр «Алые паруса», а старшие были рекомендованы к стажировке в госкорпорациях.