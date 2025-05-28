В день запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки подали более 13 тыс человек

В первый день запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки подали 13 179 человек из всех 89 регионов России и зарубежья. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф завершится 27 июля.

Среди заявителей — 2 903 семьи. Особую активность проявили жители Москвы (755), Московской области (591) и Свердловской области (467). Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что конкурс вызвал большой интерес у россиян. Многие семьи начали выполнять задания. Возраст участников варьируется от малышей, которым всего пять лет, до 95-летней прабабушки из Астрахани.

Семейные команды должны состоять минимум из четырёх человек, представляющих три поколения. В конкурсах участвуют почти четыре тысячи детей и более трёх тысяч родителей. Команды могут составлять от одного до 20 детей.

Конкурс включает несколько этапов: регистрацию, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. Участники будут выполнять совместные задания и конкурировать за 60 сертификатов на сумму 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий. В первом сезоне в конкурсе приняли участие более 587 тысяч человек из 102 735 семей.