Ровно два года назад по инициативе Президента Владимира Путина на территории всей Российской Федерации приступили к работе региональные отделения фонда «Защитники Отечества». Их основное предназначение — обеспечение индивидуального сопровождения ветеранов и родственников участников спецоперации. За этот период фонд успешно сформировал и продолжает совершенствовать многогранную систему помощи, охватывающую различные потребности ветеранов СВО и их близких.

К числу наиболее востребованных услуг относятся обеспечение доступа к социальным выплатам и мерам поддержки; предоставление денежных средств, связанных со службой в СВО; оказание юридических консультаций; а также помощь в оформлении удостоверений ветерана боевых действий или документов для членов семей погибших.

«После возвращения домой ветеранам спецоперации необходимо найти себя в мирной жизни. Для этого им нужно решать медицинские и юридические вопросы, проходить реабилитацию, находить работу, получать полагающиеся меры поддержки, в том числе иметь возможность развиваться, приобщаться к культурной жизни, заниматься спортом. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества». Мы никогда не забываем и о подвиге погибших героев, готовы оказать их близким необходимую помощь», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Она также подчеркнула, что фонд не стоит на месте, и по поручению главы государства организация расширяет меры поддержки, окружая заботой больше людей — защитников и их близких. Это, по словам Цивилёвой, ответственная задача, которая требует огромной включённости каждого сотрудника

Персональная поддержка в фонде «Защитники Отечества» обеспечивается социальными координаторами, которые назначаются каждому обратившемуся. Их в команде фонда по все стане работает почти 4000, из них более 1000 – ветераны специальной военной операции, их жены и матери.

За два года фонд обеспечил медицинскую помощь свыше 192 000 ветеранам и их семьям в ведущих клиниках. Ключевым элементом в этом направлении стала углублённая диспансеризация ветеранов СВО, проводимая по уникальной методике фонда. Уже более 75 000 ветеранов СВО прошли это комплексное обследование.

Более 83 000 ветеранов СВО и семей погибших защитников получили психологическую помощь в отделениях фонда.

За два года фонд «Защитники Отечества» передал ветеранам свыше 1200 не входящих в федеральный перечень технических средств реабилитации. При поддержке Президента фонд также обеспечивает ветеранов с тяжёлой инвалидностью автомобилями с ручным управлением: уже выдано более 170 машин, а к концу 2025 года их число должно достигнуть 500.

В фонд за жтот период поступило более 211 000 запросов на бесплатную юридическую помощь, из которых более 93% были решены.

Более 1200 квартир и домов адаптировано Фондом «Защитники Отечества» для удобного проживания ветеранов спецоперации с инвалидностью.

В направлении обучения и трудоустройства ветеранов СВО фонд получил свыше 7500 заявок на образовательные программы и более 11 000 запросов на помощь в трудоустройстве, из которых около 70% успешно удовлетворены. Более 2500 защитников выразили желание начать свой бизнес, 40% из них — в аграрной сфере.

Сегодня свыше 7000 ветеранов СВО вовлечены в патриотическое воспитание молодёжи через проект фонда «Служу Отечеству!».

За двухлетний период Фонд «Защитники Отечества» провёл восемь крупных спортивных соревнований — шесть межрегиональных и два всероссийских «Кубка Защитников Отечества» (летние и зимние виды). В них приняли участие около 1300 спортсменов с инвалидностью из различных регионов страны.

Круг задач Фонда «Защитники Отечества» непрерывно расширяется. В постоянном контакте с ветеранами Фонд разрабатывает и предлагает новые формы поддержки. Ключевые новые направления включают: работу с действующими военнослужащими, получившими инвалидность; усиление помощи семьям без вести пропавших участников СВО; а также запуск Государственной информационной системы «Защитник Отечества» для более эффективного взаимодействия.