Фонд «Защитники Отечества» подвёл итоги работы за два года
Обложка © Фонд Защитники Отечества
Ровно два года назад по инициативе Президента Владимира Путина на территории всей Российской Федерации приступили к работе региональные отделения фонда «Защитники Отечества». Их основное предназначение — обеспечение индивидуального сопровождения ветеранов и родственников участников спецоперации. За этот период фонд успешно сформировал и продолжает совершенствовать многогранную систему помощи, охватывающую различные потребности ветеранов СВО и их близких.
К числу наиболее востребованных услуг относятся обеспечение доступа к социальным выплатам и мерам поддержки; предоставление денежных средств, связанных со службой в СВО; оказание юридических консультаций; а также помощь в оформлении удостоверений ветерана боевых действий или документов для членов семей погибших.
«После возвращения домой ветеранам спецоперации необходимо найти себя в мирной жизни. Для этого им нужно решать медицинские и юридические вопросы, проходить реабилитацию, находить работу, получать полагающиеся меры поддержки, в том числе иметь возможность развиваться, приобщаться к культурной жизни, заниматься спортом. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества». Мы никогда не забываем и о подвиге погибших героев, готовы оказать их близким необходимую помощь», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
Она также подчеркнула, что фонд не стоит на месте, и по поручению главы государства организация расширяет меры поддержки, окружая заботой больше людей — защитников и их близких. Это, по словам Цивилёвой, ответственная задача, которая требует огромной включённости каждого сотрудника
Персональная поддержка в фонде «Защитники Отечества» обеспечивается социальными координаторами, которые назначаются каждому обратившемуся. Их в команде фонда по все стане работает почти 4000, из них более 1000 – ветераны специальной военной операции, их жены и матери.
За два года фонд обеспечил медицинскую помощь свыше 192 000 ветеранам и их семьям в ведущих клиниках. Ключевым элементом в этом направлении стала углублённая диспансеризация ветеранов СВО, проводимая по уникальной методике фонда. Уже более 75 000 ветеранов СВО прошли это комплексное обследование.
Более 83 000 ветеранов СВО и семей погибших защитников получили психологическую помощь в отделениях фонда.
За два года фонд «Защитники Отечества» передал ветеранам свыше 1200 не входящих в федеральный перечень технических средств реабилитации. При поддержке Президента фонд также обеспечивает ветеранов с тяжёлой инвалидностью автомобилями с ручным управлением: уже выдано более 170 машин, а к концу 2025 года их число должно достигнуть 500.
В фонд за жтот период поступило более 211 000 запросов на бесплатную юридическую помощь, из которых более 93% были решены.
Более 1200 квартир и домов адаптировано Фондом «Защитники Отечества» для удобного проживания ветеранов спецоперации с инвалидностью.
В направлении обучения и трудоустройства ветеранов СВО фонд получил свыше 7500 заявок на образовательные программы и более 11 000 запросов на помощь в трудоустройстве, из которых около 70% успешно удовлетворены. Более 2500 защитников выразили желание начать свой бизнес, 40% из них — в аграрной сфере.
Сегодня свыше 7000 ветеранов СВО вовлечены в патриотическое воспитание молодёжи через проект фонда «Служу Отечеству!».
За двухлетний период Фонд «Защитники Отечества» провёл восемь крупных спортивных соревнований — шесть межрегиональных и два всероссийских «Кубка Защитников Отечества» (летние и зимние виды). В них приняли участие около 1300 спортсменов с инвалидностью из различных регионов страны.
Круг задач Фонда «Защитники Отечества» непрерывно расширяется. В постоянном контакте с ветеранами Фонд разрабатывает и предлагает новые формы поддержки. Ключевые новые направления включают: работу с действующими военнослужащими, получившими инвалидность; усиление помощи семьям без вести пропавших участников СВО; а также запуск Государственной информационной системы «Защитник Отечества» для более эффективного взаимодействия.
Ранее сообщалось, что под эгидой патриотической инициативы «Своих не бросаем!» Фонд «Защитники Отечества» организовал уникальное железнодорожное турне. 175 участников СВО и их родственники, прибывшие из 12 российских регионов, сели на поезд «Города Великой Победы». Их исторический маршрут включает остановки в Смоленске и Туле.