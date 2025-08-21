Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 10:16

Звезде «Универа» грозит блокировка счетов из-за долга в почти 2 миллиона рублей

Счета актёра Стаса Ярушина могут заблокировать из-за долга в почти 2 миллиона

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Актёр Стас Ярушин накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере почти двух миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Если он не выплатит 1 млн 954 тыс. рублей в ближайшее время, артисту грозят меры принудительного взыскания со стороны судебных приставов, включая блокировку счетов. На данный момент в реестре исполнительных производств в отношении Ярушина записей не обнаружено.

Помимо этого, к сумме долга может добавиться еще около миллиона рублей по итогам судебного разбирательства с лейблом Fenix Music. Иск был подан из-за незаконного, по мнению представителей лейбла, исполнения песен в музыкальном шоу артиста.

Россиянам объяснили, как получить максимальный налоговый вычет в 2025 году
Россиянам объяснили, как получить максимальный налоговый вычет в 2025 году

Ранее актёр и телеведущий Оскар Кучера попал в список должников ФНС с долгом в 171 тысячу рублей, связанным с его предпринимательской деятельностью в сфере художественного творчества. В случае неуплаты ему могут грозить санкции, включая ограничения на банковские счета и принудительное взыскание через судебных приставов.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar