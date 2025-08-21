Звезде «Универа» грозит блокировка счетов из-за долга в почти 2 миллиона рублей
Актёр Стас Ярушин накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере почти двух миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Если он не выплатит 1 млн 954 тыс. рублей в ближайшее время, артисту грозят меры принудительного взыскания со стороны судебных приставов, включая блокировку счетов. На данный момент в реестре исполнительных производств в отношении Ярушина записей не обнаружено.
Помимо этого, к сумме долга может добавиться еще около миллиона рублей по итогам судебного разбирательства с лейблом Fenix Music. Иск был подан из-за незаконного, по мнению представителей лейбла, исполнения песен в музыкальном шоу артиста.
Ранее актёр и телеведущий Оскар Кучера попал в список должников ФНС с долгом в 171 тысячу рублей, связанным с его предпринимательской деятельностью в сфере художественного творчества. В случае неуплаты ему могут грозить санкции, включая ограничения на банковские счета и принудительное взыскание через судебных приставов.