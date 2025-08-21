Россиянам объяснили, как получить максимальный налоговый вычет в 2025 году

Гражданам России рекомендуется использовать возможности налоговых возвратов, размеры которых были увеличены в 2025 году. Сейчас россиянам доступен возврат части средств, потраченных на образование, отчисления в пенсионные фонды, пожертвования и спортивные занятия. По словам экономиста и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, максимальная сумма возврата составляет до 150 тысяч рублей в год.

«Исключение составляет дорогостоящее лечение, там лимит не установлен. При покупке первого жилья возвращают налог с суммы до 2 млн рублей (до 260 тыс. рублей) и с ипотечных процентов до 3 млн (до 390 тыс. рублей). Льготы и вычеты оформляют через налоговую инспекцию, МФЦ, «Личный кабинет» ФНС или портал «Госуслуги», — пояснил депутат в беседе с «Газетой.ru».

Статус заявления на возврат можно проверить онлайн. Важно не затягивать с оформлением: если для покупки жилья нет срока давности, то возврат НДФЛ возможен только за три года, предшествующие году обращения. Например, при приобретении квартиры в 2019 году и подаче на вычет в 2025-м, возмещению подлежат налоги за 2022, 2023 и 2024 годы, пояснил Никитин.

Он призвал учитывать данное обстоятельство при планировании личных финансов, принимая во внимание новую прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставки колеблются от 13 до 22 процентов в зависимости от размера дохода. Депутат подчеркнул, что с ростом заработной платы в последние годы увеличивается и потенциальный размер налогового вычета.

Как отметил Никитин, осенью 2025 года наступает период активной уплаты налогов. Важные даты в ближайшие месяцы: 28 августа, 5 и 29 сентября – сроки уплаты НДФЛ, а 15 сентября – страховые взносы от несчастных случаев на производстве. При этом, некоторые категории граждан имеют право на уменьшение налоговых платежей. К ним относятся ветераны, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и другие категории, пользующиеся льготами, добавил депутат.