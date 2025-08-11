Деньги за детский сад в 2025: какие выплаты можно получить прямо сейчас Выплаты к детскому саду в 2025 году. Разбираем все виды выплат — от региональных льгот до налогового вычета. Кто имеет право на 70% компенсации и как подать заявление через «Госуслуги» — в статье Life.ru. 10 августа, 22:35 Выплаты за детсад в 2025 году — будут ли, кому полагаются. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Kuzmina

Вопрос финансовой помощи волнует родителей не только школьников, но и детей, посещающих детский сад, ведь им также требуется постоянное обновление гардероба, так как ребёнок растёт, нужны средства на оплату кружков и секций, да и просто развлечь ребёнка в выходные тоже нужно, не говоря уже об элементарной оплате детского сада и сопутствующих потребностей. Потому родители нередко задаются вопросом — не планируется ли какая-нибудь единовременная выплата или иная льгота, которая бы помогла им в обеспечении ребёнка всем необходимым. В этой статье мы расскажем, существуют ли выплаты к детскому саду — и если да, то как их получить.

Единоразовая выплата к детсаду в 2025 году

Единоразовых выплат к детсаду в 2025 году, к сожалению, не ожидается, да и обсуждений на эту тему никаких не слышно, а значит, ждать точно их не стоит. Однако родителям детей, посещающих детский сад, положены другие льготы, о которых расскажем далее, так что читайте до конца.

Компенсация за оплату детского сада

Компенсация за посещение детского сада представляет собой финансовую поддержку от государства, направленную на частичное возмещение затрат родителей на услуги учреждения. Эта мера призвана помочь семьям с маленькими детьми в условиях растущих цен на дошкольное образование. В зависимости от региона и конкретных условий существует несколько видов компенсаций, которые могут быть доступны родителям.

Виды компенсаций

Региональная компенсация

В регионах власти имеют право назначать свои льготы. Они тоже предоставляются определённым группам семей.

Так, неполным семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов компенсируется 40%.

Семьям с общим доходом меньше прожиточного минимума полагается компенсация уже в размере 70%.

Семьям, где один из родителей с инвалидностью I–II группы, возмещают 50%.

Такую же часть, 50%, компенсируют и работникам самих детских садов, военным, многодетным семьям.

Компенсация за оплату частного детского сада

Многие родители выбирают частные детские сады, и не всегда, потому что не хотят отдавать в бюджетный, а также и потому, что просто не могут — например, нет мест.

Но мало кто знает, что за оплату частного детского сада тоже можно получить компенсацию, правда, пока только в двух регионах — Москве и Ханты-Мансийском АО. Однако стоит учитывать, что размер выплаты зависит не от фактических расходов на частный садик, а определяется на основе стоимости услуг государственных учреждений.

Так, родители могут рассчитывать на следующие компенсации: 20% от стоимости региональной доплаты за первого ребёнка, 50% — за второго и 70% — за третьего.

Выплаты за отсутствие мест

Также в некоторых регионах оказывают поддержку родителям, ожидающим распределения мест в детских садах. Этот вид материальной помощи предоставляется не везде, а его размер устанавливается на основе внутренних нормативных актов.

В 2025 году размеры компенсаций по регионам составляют:

Архангельская область — от двух до пяти тысяч рублей.

Кировская и Липецкая области — пять тысяч рублей.

Красноярский край (только на детей до полутора лет) — 3709 рублей.

Самарская область — 1 тыс. рублей за первого ребёнка, полторы тысячи рублей — за второго, две тысячи рублей — за третьего и последующих детей.

Смоленская область — от четырёх до пяти тысяч рублей.

Томская область — четыре тысячи рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ — от трёх до 6,2 тысячи рублей.

Ярославская область — от пяти до 5,9 тысячи рублей.

Компенсация основной части платы за детский сад

Компенсация основной части платы за детский сад доступна всем родителям — вне зависимости от доходов и социального статуса. Размер выплаты зависит от количества детей в семье.

Налоговый вычет

Люди с официальным доходом могут получить налоговый вычет за образовательные услуги в размере 13%. Максимальная сумма возврата за год — 6500 рублей, при этом неважно, сколько вы платите, хоть по 20 тысяч каждый месяц, государство рассчитает возврат только от суммы 50 000 рублей. Всего можете вернуть налоги за три года, получив до 19 500 рублей.

Главное условие — вы платите НДФЛ и у учреждения есть образовательная лицензия. Не предоставляется вычет ИП на упрощёнке и родителям, использующим маткапитал для оплаты сада.

Заявку можно подать онлайн или через бухгалтерию.

Какие документы понадобятся для компенсации

Чтобы получить компенсацию за оплату детского сада, необходимо для начала собрать пакет документов. Понадобятся:

паспорт родителя, подающего заявление;

свидетельство о рождении ребёнка;

свидетельство о браке или разводе родителей;

реквизиты для перечисления компенсации;

справка о доходах, если вы претендуете на региональную компенсацию;

документы, подтверждающие полномочия опекуна (при необходимости);

копия договора на оказание услуг.

После того как документы собраны, можно подавать заявление. Сделать это можно как онлайн через «Госуслуги», многие регионы позволяют это сделать таким образом, так и лично, посетив отделение соцзащиты.

Как получить выплаты

Для того чтобы подать заявку на получение компенсации части родительской платы за детсад через портал «Госуслуги», вам потребуется подтверждённая учётная запись. Найти нужный раздел достаточно просто — просто введите в строку поиска фразу «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми».

После этого вам останется заполнить необходимые поля. Важно внимательно проверить все введённые данные: даже незначительная ошибка может стать причиной отказа. Если в течение пяти дней после подачи заявки у вас изменились какие-либо данные, вы можете их исправить. Обработка заявки обычно занимает пять рабочих дней.

Если вы решили сделать это офлайн, придя лично в соцзащиту, тогда заявление подаётся в письменном виде. Сперва в нём указывается адресат — фамилия, имя и отчество руководителя детсада и его название. После прописываются ваши данные — фамилия, имя и отчество, адрес, контактный телефон, количество детей, данные ребёнка и реквизиты паспорта.

Эта льгота представляет собой важную форму финансовой поддержки, направленную на то, чтобы обеспечить детям доступ к качественному дошкольному образованию. Если вы имеете право на такую помощь, стоит воспользоваться этой возможностью.

