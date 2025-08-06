В Думе предложили увеличить социальный налоговый вычет до 360 тысяч рублей

В Государственной думе подготовили законопроект, предполагающий увеличение налогового вычета более чем в два раза — со 150 тысяч до 360 тысяч рублей. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на соответствующий документ.

«Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат Нина Останина, одна из авторов инициативы, подчеркнула, что принятие этого законопроекта может сделать детский отдых более доступным.

«И если стоимость путёвок мы не можем напрямую регулировать, то предлагаем иной механизм поддержки родителей: налоговый вычет за приобретенные путёвки», — отметила чиновница.