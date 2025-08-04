Пенсионные сюрпризы осени: Кому и на сколько повысят выплаты
Эксперт Балынин: Россиянам старше 80 лет прибавят к пенсии ₽10 тысяч в сентябре
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Получатели страховых пенсий по старости, отметившие в августе 80-летний юбилей, в сентябре ощутят заметное увеличение выплат — на 10 221,70 рубля. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Данная величина в 10 221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — пояснил он.
В октябре повышение коснётся тех, кто достигнет 80 лет в сентябре 2025 года. Кроме того, с октября на 7,6% увеличатся пенсии сотрудников Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных структур. Ноябрь принесёт прибавки получателям доплат — членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности, при условии подачи заявлений до 30 сентября 2025 года.
Также в ноябре пенсии возрастут у тех, кто отметит свой 80-летний юбилей в октябре 2025 года. Для примера: если страховая пенсия в октябре составляет около 39 905 рублей, то уже в ноябре она поднимется на 10 221,70 рубля и достигнет свыше 50 тысяч рублей — рост более чем на четверть.
Стоит отметить, что средняя пенсия россиян с февраля 2025 года держится на уровне примерно 25 тысяч рублей, поэтому подобные повышения имеют существенное значение для пожилых граждан.
Ранее в Госдуме заявили, что размер пенсии для россиян, которые никогда не были трудоустроены, составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году. При этом социальная пенсия составит 8824 рубля, а с доплатой будет обеспечено достижение прожиточного минимума.