Неработающим россиянам раскрыли размер их будущей пенсии

Пенсия для людей, которые никогда не работали, составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Государство оказывает поддержку всем пожилым гражданам страны, включая тех, кто не имеет трудового стажа. Такая социальная пенсия будет составлять 8824 рубля, а доплата обеспечит достижение прожиточного минимума, установленного на 2025 год для пенсионеров в размере 15 250 рублей.

Депутат пояснил, что необходимая доплата может быть как региональной, так и федеральной в зависимости от уровня прожиточного минимума в конкретном регионе. Если пенсионер, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, живёт в Москве или Подмосковье, ему следует обратиться в Социальный фонд или многофункциональный центр «Мои документы». Жители других регионов могут оформить федеральную выплату через портал «Госуслуги», передаёт РИА «Новости».