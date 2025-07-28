Придётся подождать: Россиянам объяснили, как увеличить пенсию на 70%

Гражданин России может увеличить размер своей пенсии на 70%, если обратится за её назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, к числу набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а также к фиксированной выплате закон позволяет применять коэффициенты повышения.

«Так, при обращении за назначением страховой пенсии по старости на семь лет позже число ИПК увеличивается на 74%, а фиксированная выплата — на 58%. А если обратиться на восемь лет позже, число ИПК будет увеличено на 90%, а фиксированная выплата – на 73%», — отметил кандидат экономических наук.