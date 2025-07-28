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28 июля, 09:18

Придётся подождать: Россиянам объяснили, как увеличить пенсию на 70%

Эксперт Балынин: Пенсию можно увеличить на 70% при выходе на неё на 8 лет позже

Читатели Life.ru с повышенной пенсией. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Читатели Life.ru с повышенной пенсией. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Гражданин России может увеличить размер своей пенсии на 70%, если обратится за её назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, к числу набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а также к фиксированной выплате закон позволяет применять коэффициенты повышения.

«Так, при обращении за назначением страховой пенсии по старости на семь лет позже число ИПК увеличивается на 74%, а фиксированная выплата — на 58%. А если обратиться на восемь лет позже, число ИПК будет увеличено на 90%, а фиксированная выплата – на 73%», — отметил кандидат экономических наук.

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Собеседник «Газеты.ru» привёл в пример конкретный расчёт. Так, если у человека сформировано 109,521 ИПК, то при обращении за пенсией в 2025 году её размер составит около 24 864 рублей, если право возникло в этом году. Однако если бы право возникло семь лет назад, пенсия в 2025 году была бы примерно 41 838 рублей — на 68% выше. А если бы — восемь лет назад, то пенсия могла достигнуть около 45 727 рублей — на 84% выше.

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Ранее аналитик назвал регионы России с самыми большими пенсиями — и это не Москва и Петербург. Кроме того, пенсионерам рассказали о перерасчёте выплат в начале августа. А в Госдуме объяснили, будут ли выплачивать пенсию цифровыми рублями.

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Борис Эльфанд
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