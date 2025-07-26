Не Москва и Петербург: Названы регионы России с самыми большими пенсиями

Жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области получают самые крупные пенсии в России. Об этом рассказала аналитик РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным», — отметила она в беседе с РИА «Новости».

Благодаря надбавкам для северных территорий средний размер пенсионного обеспечения в Чукотском округе достигает 38 658,45 рублей. В Камчатском крае этот показатель составляет 34 460,74 рублей, а в Магаданской области – 34 253,16 рублей.