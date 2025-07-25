Пенсионерам рассказали о перерасчёте выплат в начале августа

С начала августа пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получат денежную прибавку. Повышение напрямую связано с индивидуальным пенсионным коэффициентом (ИПК), который формируется за счёт страховых взносов за прошлый год. Детали ежегодного августовского перерасчёта пенсий раскрыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Это не единовременное повышение, а регулярная мера, которая теперь проводится ежегодно в одну и ту же дату. В отличие от январской индексации, которая затрагивает как фиксированную, так и страховую части пенсии, августовское повышение касается исключительно страховой части», — цитирует Гаврилова РИА «Новости».

Существует ключевое ограничение: максимальная прибавка не может превышать сумму в 437 рублей 7 копеек (эквивалент трёх пенсионных коэффициентов). Для пенсионеров этот механизм является своеобразным признанием их продолжающегося трудового вклада. Государство таким образом стимулирует продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию.