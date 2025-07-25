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25 июля, 12:37

Пенсионерам рассказали о перерасчёте выплат в начале августа

Депутат Гаврилов: Выплаты работающих пенсионеров проиндексируют 1 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С начала августа пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получат денежную прибавку. Повышение напрямую связано с индивидуальным пенсионным коэффициентом (ИПК), который формируется за счёт страховых взносов за прошлый год. Детали ежегодного августовского перерасчёта пенсий раскрыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Это не единовременное повышение, а регулярная мера, которая теперь проводится ежегодно в одну и ту же дату. В отличие от январской индексации, которая затрагивает как фиксированную, так и страховую части пенсии, августовское повышение касается исключительно страховой части», цитирует Гаврилова РИА «Новости».

Существует ключевое ограничение: максимальная прибавка не может превышать сумму в 437 рублей 7 копеек (эквивалент трёх пенсионных коэффициентов). Для пенсионеров этот механизм является своеобразным признанием их продолжающегося трудового вклада. Государство таким образом стимулирует продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию.

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Напомним, что в этот раз перерасчёт будет проводиться автоматически, без необходимости посещения отделений Социального фонда. Конкретная сумма пересмотра пенсии будет индивидуальной и зависит от размера страховых взносов, уплаченных работодателем за пенсионера.

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Полина Никифорова
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