Почта России опровергла использование пенсий в своих интересах
Почта России заявила, что не использовала пенсионные средства в своих целях
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Денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий, имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы для других целей. Об этом заявили в Почте России.
«Денежные средства, полученные от Соцфонда для выплаты пенсий, учитываются — двигаются и хранятся — на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением ЦБ. Как-либо использовать эти средства, кроме прямого назначения, невозможно», — сообщили агентству «Москва» в Почте России.
При выплате пенсии наличными, средства со специальных счетов распределяются по регионам для выдачи, и конвертация из безналичной формы в наличную происходит непосредственно в процессе доставки.
Ранее газета «Ведомости» заподозрила Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями. В материале утверждалось, что организация якобы могла использовать средства граждан для размещения на банковских счетах с целью получения финансовой выгоды.