Почта России опровергла использование пенсий в своих интересах

Денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий, имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы для других целей. Об этом заявили в Почте России.

«Денежные средства, полученные от Соцфонда для выплаты пенсий, учитываются — двигаются и хранятся — на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением ЦБ. Как-либо использовать эти средства, кроме прямого назначения, невозможно», — сообщили агентству «Москва» в Почте России.

При выплате пенсии наличными, средства со специальных счетов распределяются по регионам для выдачи, и конвертация из безналичной формы в наличную происходит непосредственно в процессе доставки.