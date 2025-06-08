Почта России хочет отсудить у бывшей структуры IKEA 226 тысяч рублей
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Почта России направила судебный иск в 226 тысяч рублей к бывшему подразделению IKEA. Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда пишет «Постньюс».
У сторон есть время на сбор документов и доказательств до 25 июня. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел 6 июня. Другие детали дела пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что бывшая структура IKEA в России сменила руководителя. Новым главой компании «Торг» стал Ильханан Авшалумов, который сменил на этом посту Роберта Узилова. Это произошло через 10 дней после того, как Арбитражный суд Московской области разрешил компании выплатить образовавшийся долг по незаконной сделке в рассрочку.