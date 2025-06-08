Почта России хочет отсудить у бывшей структуры IKEA 226 тысяч рублей

Почта России направила судебный иск в 226 тысяч рублей к бывшему подразделению IKEA. Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда пишет «Постньюс».

У сторон есть время на сбор документов и доказательств до 25 июня. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел 6 июня. Другие детали дела пока неизвестны.