Возвращение блудных брендов: Россияне рассказали, какие компании они ждут в РФ

42% россиян негативно восприняли уход западных компаний (женщины — чаще). Несмотря на это, большинство верит в их возвращение до конца 2025 года. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование платформы Футурум.

Граждане России будут рады, если в нашу страну вернутся: McDonald's (58%), IKEA (49%) и Zara (45%). Женщины больше ждут модные бренды (Chanel, H&M), мужчины — авто (Audi, BMW) и люкс (Rolex). При этом лишь четверть готовы вернуться к прежним покупкам без условий; половина ждёт снижения цен, а 20% уже перешли на аналоги.

Острее всего ощущается потеря брендов одежды (53%), косметики (48%) и ювелирных изделий (42%). Почти половина (47%) россиян предполагает, что компании вернутся под новыми названиями; треть ожидает параллельный импорт, и лишь 15% верят в официальное восстановление бизнеса.