PostNews: Бывшая структура IKEA в России сменила владельца

Компания «Торг» — бывшая структура шведско-нидерландского ритейлера IKEA в России — сменила руководителя. Об этом сообщает «Постньюс». Новым руководителем организации стал Ильханан Авшалумов, который сменил на этом посту бизнесмена Роберта Узилова. Это произошло через 10 дней после того, как Арбитражный суд Московской области разрешил компании выплатить образовавшийся долг по незаконной сделке в рассрочку. В настоящее время организация должна государству около 9,3 млрд рублей и обязана погасить эту сумму до 2028 года, выплачивая примерно по 289 млн рублей ежемесячно.

Условием для получения рассрочки является договор залога имущества, однако конкретные детали этого имущества не уточняются. Известно, что «Торг» владеет крупным складом в Подмосковье, где ранее хранились товары IKEA.

Сообщается, что сама компания обратилась с просьбой о рассрочке и заявила в суд, что ищет инвестора. До ноября 2024 года «Торгом» владел шведско-нидерландский ритейлер, а затем — российское юридическое лицо, сменившееся 15 мая 2025 года.