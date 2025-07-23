Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями

Почта России могла незаконно использовать пенсионные средства для получения дохода. Такие выводы содержатся в отчёте Счётной палаты по результатам аудита деятельности компании за 2020-2025 годы, сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, государственный почтовый оператор размещал деньги, предназначенные для социальных выплат, на банковских счетах с целью извлечения прибыли. При этом компания направила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую поддержку различных организаций и свыше 600 млн рублей на PR-активности вместо развития инфраструктуры.

«Возможность извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах», — отмечается в отчёте Счёной палаты.

В письме председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга указано, что проверка выявила 136 случаев задержки пенсионных выплат на срок до 20 дней.

В «Почте России» заявили, что процент своевременной доставки пенсий составляет 98,6%, а повышенные остатки средств связаны с необходимостью обеспечить выплаты в период новогодних праздников. Материалы проверки направлены в Минцифры, Минтруд, Минфин и саму компанию для принятия мер.