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23 июля, 07:36

Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями

Ведомости: Почта России размещала пенсионные средства на счетах в банках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Почта России могла незаконно использовать пенсионные средства для получения дохода. Такие выводы содержатся в отчёте Счётной палаты по результатам аудита деятельности компании за 2020-2025 годы, сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, государственный почтовый оператор размещал деньги, предназначенные для социальных выплат, на банковских счетах с целью извлечения прибыли. При этом компания направила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую поддержку различных организаций и свыше 600 млн рублей на PR-активности вместо развития инфраструктуры.

«Возможность извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах», — отмечается в отчёте Счёной палаты.

В письме председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга указано, что проверка выявила 136 случаев задержки пенсионных выплат на срок до 20 дней.

В «Почте России» заявили, что процент своевременной доставки пенсий составляет 98,6%, а повышенные остатки средств связаны с необходимостью обеспечить выплаты в период новогодних праздников. Материалы проверки направлены в Минцифры, Минтруд, Минфин и саму компанию для принятия мер.

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В апреле этого года Счётная палата Российской Федерации обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с выявленными серьёзными проблемами в работе «Почты России» (АО «ПР»), включая крупные долги, недостатки в управлении и систематическое нарушение сроков доставки пенсий, установленных Социальным фондом. По итогам проведённого аудита ведомство настояло на необходимости внедрения системы компенсаций гражданам за несвоевременное получение пенсионных и социальных выплат.

Алиса Хуссаин
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