Сюрприз в августе: Работающим пенсионерам пересчитают пенсии без заявлений

Пенсионеров, которые трудились официально в прошлом году, ждёт приятная прибавка — перерасчёт пенсий будет произведён автоматически. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

«Мы сделали всё возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчёта», — сказал глава Соцфонда Сергей Чирков.

С 1 августа 2025 года Социальный фонд России проведёт перерасчёт страховых пенсий для всех официально работавших в 2024 году пенсионеров. Максимальный размер прибавки составит три пенсионных коэффициента — это около 370 рублей за каждый. Однако конкретная сумма пересмотра пенсии будет индивидуальной и зависит от размера страховых взносов, уплаченных работодателем за пенсионера. Все изменения будут учтены при августовской выплате пенсий согласно графику.