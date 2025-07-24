Сюрприз в августе: Работающим пенсионерам пересчитают пенсии без заявлений
Соцфонд: Пенсионерам, работавшим в 2024 году, сделают перерасчёт выплат
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Пенсионеров, которые трудились официально в прошлом году, ждёт приятная прибавка — перерасчёт пенсий будет произведён автоматически. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
«Мы сделали всё возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчёта», — сказал глава Соцфонда Сергей Чирков.
С 1 августа 2025 года Социальный фонд России проведёт перерасчёт страховых пенсий для всех официально работавших в 2024 году пенсионеров. Максимальный размер прибавки составит три пенсионных коэффициента — это около 370 рублей за каждый. Однако конкретная сумма пересмотра пенсии будет индивидуальной и зависит от размера страховых взносов, уплаченных работодателем за пенсионера. Все изменения будут учтены при августовской выплате пенсий согласно графику.
Ранее сообщалось, что пенсионеры, продолжающие трудиться, могут рассчитывать не только на перерасчёт пенсий, но и на дополнительные социальные гарантии. Работающим пенсионерам положен неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году по их заявлению.