Пенсии работающих пенсионеров увеличатся почти на 440 рублей

В августе 2025 года пенсии работающих россиян вырастут почти на 440 рублей, и эта сумма станет постоянной прибавкой, пояснил «Газете.ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, работающие пенсионеры, совмещающие труд и пенсию, продолжают накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) благодаря страховым взносам, что ежегодно приводит к автоматической корректировке пенсий в августе. В 2025 году увеличение коснётся тех, кто работал в 2024-м, с учётом не более 3 ИПК, стоимость которых после индексации на 9,5% составит 145,69 рубля. Таким образом, максимальная прибавка достигнет 437,07 рубля.

Балынин отметил, что для повышения пенсии подавать заявления не требуется — Социальный фонд России сделает это автоматически. Он также предостерёг от мошенников, которые, пользуясь моментом, могут пытаться выманивать данные под предлогом корректировки выплат, и посоветовал предупредить об этом пожилых родственников. По данным Социального фонда, средняя пенсия работающих россиян сейчас — 21 080 рублей.