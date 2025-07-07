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Регион
7 июля, 11:33

Пенсии работающих пенсионеров увеличатся почти на 440 рублей

Экономист Балынин: Пенсии работающих пенсионеров вырастут на 440 рублей в августе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В августе 2025 года пенсии работающих россиян вырастут почти на 440 рублей, и эта сумма станет постоянной прибавкой, пояснил «Газете.ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, работающие пенсионеры, совмещающие труд и пенсию, продолжают накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) благодаря страховым взносам, что ежегодно приводит к автоматической корректировке пенсий в августе. В 2025 году увеличение коснётся тех, кто работал в 2024-м, с учётом не более 3 ИПК, стоимость которых после индексации на 9,5% составит 145,69 рубля. Таким образом, максимальная прибавка достигнет 437,07 рубля.

Балынин отметил, что для повышения пенсии подавать заявления не требуется — Социальный фонд России сделает это автоматически. Он также предостерёг от мошенников, которые, пользуясь моментом, могут пытаться выманивать данные под предлогом корректировки выплат, и посоветовал предупредить об этом пожилых родственников. По данным Социального фонда, средняя пенсия работающих россиян сейчас — 21 080 рублей.

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Прибавку стоит ждать не только пенсионерам. Так, с 2026 года в России появится ежегодная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, если их доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов.

Оксана Попова
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