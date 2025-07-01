Мишустин анонсировал ежегодные выплаты для работающих родителей с 2026 года
Мишустин: Для работающих родителей с низким доходом введут ежегодную выплату
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С 2026 года в России появится ежегодная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, если их доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина.
«Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже чем полтора региональных проживших минимума, начнёт действовать так называемая ежегодная семейная выплата», — отметил Мишустин.
Премьер уточнил, что родителям будут компенсировать часть подоходного налога: его пересчитают по сниженной ставке 6%, а разницу вернут. Эта новая мера поддержки нацелена на помощь семьям с низким доходом и требует заблаговременной подготовки. Мишустин поручил Минтруду и Соцфонду в приоритетном порядке заняться организацией выплаты и всеми необходимыми механизмами для её внедрения.
Ранее сообщалось, что российские семьи смогут получить до 100 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой ежегодной выплате, возвращающей часть уплаченного НДФЛ, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.