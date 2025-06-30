Россиянам раскрыли, кто сможет получить до 100 тысяч рублей за счёт льготы

Российские семьи смогут получить до 100 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой ежегодной выплате, возвращающей часть уплаченного НДФЛ. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«За счёт данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счёт предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет до полутора прожиточных минимумов на душу населения. Расчёт размера выплаты базируется на учёте региональной специфики», — отметил Балынин.

Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», СФР или МФЦ. Балынин пояснил, что в большинстве случаев документы собирать не придётся, так как информация поступит по межведомственным каналам.

Право на выплату определяется по среднедушевому месячному доходу семьи за предыдущий год. Экономист уточнил, что для расчёта общую сумму дохода всех членов семьи делят на их количество, и результат должен быть не выше полуторакратного регионального прожиточного минимума. Также будет оцениваться имущественная обеспеченность по критериям, аналогичным единому пособию на детей.

Размер выплаты, как объяснил Балынин, представляет собой разницу между уплаченным НДФЛ и суммой, рассчитанной от той же налоговой базы по ставке 6%, что означает возврат до 7% уплаченного налога.

Он привёл пример для семьи в Калужской области, где полтора прожиточных минимума на 2025 год составляют 25 536 рублей. Семья с двумя детьми, заработавшая в месяц не более 102 144 рубля (1 225 728 рублей в год), сможет получить выплату в 2026 году. Если родители зарабатывали поровну по 51 072 рубля в месяц (612 864 рубля в год каждый), то они получат по 42 900,48 рубля (7% от 612 864), а общая сумма на семью составит 85 800,96 рубля. Для семей с тремя детьми максимальная выплата достигнет 107 251,2 рубля, с четырьмя детьми – 128 701,44 рубля, заключил экономист.