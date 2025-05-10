В Госдуме напомнили о льготах на капремонт для пожилых граждан и ветеранов

В 2025 году в России продолжают действовать льготы на оплату взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, включающие как федеральные, так и региональные меры поддержки. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА «Новости».

Полное освобождение от уплаты взносов предоставляется гражданам старше 80 лет, проживающим одиноко или совместно с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп. Также этой привилегией пользуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и их семьи.

Частичная компенсация в размере 50% взносов доступна для граждан от 70 до 79 лет при аналогичных условиях проживания, а также для инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий и граждан, пострадавших от радиационных катастроф.

Для получения льгот необходимо подать заявление через многофункциональные центры (МФЦ), органы социальной защиты или портал «Госуслуги». Якубовский подчеркнул, что процесс оформления максимально упрощён для удобства граждан.