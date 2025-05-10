В Госдуме напомнили о льготах на капремонт для пожилых граждан и ветеранов
Депутат Якубовский: Герои России и СССР освобождены от взносов на капремонт
Счета ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor
В 2025 году в России продолжают действовать льготы на оплату взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, включающие как федеральные, так и региональные меры поддержки. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА «Новости».
Полное освобождение от уплаты взносов предоставляется гражданам старше 80 лет, проживающим одиноко или совместно с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп. Также этой привилегией пользуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и их семьи.
Частичная компенсация в размере 50% взносов доступна для граждан от 70 до 79 лет при аналогичных условиях проживания, а также для инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий и граждан, пострадавших от радиационных катастроф.
Для получения льгот необходимо подать заявление через многофункциональные центры (МФЦ), органы социальной защиты или портал «Госуслуги». Якубовский подчеркнул, что процесс оформления максимально упрощён для удобства граждан.
Напоминаем, что тарифы ЖКХ поменяются с 1 июля 2025 года. Ранее Life.ru рассказывал, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в России будет проиндексирована в среднем на 11,9%.