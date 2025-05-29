В России предложили снизить налоги для супругов, находящихся в браке более трёх лет

Общественный центр «Иван чай» обратился к председателю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с предложением ввести налоговое стимулирование для супружеских пар, состоящих в браке более трёх лет.

В документе, который есть в распоряжении Life.ru, предлагается снижение подоходного налога для таких семей на 2-3% при совместной подаче налоговой декларации. Также предусмотрено начисление дополнительных налоговых вычетов в зависимости от продолжительности брака — 5, 10, 15 и более лет, включая льготы по имущественным налогам.

Отдельным пунктом идёт предложение о выплате «семейного капитала» — аналога материнского капитала для пар, проживших в браке 10 или 15 лет, который можно будет направить на обучение детей, улучшение жилищных условий или лечение. Для многодетных семей с тремя и более детьми предлагается расширенный пакет налоговых льгот.

Дополнительно общественники предлагают поощрять прохождение будущими супругами курсов подготовки к браку, предоставляя скидки на госпошлину при регистрации брака и налоговые бонусы.

«Подобные меры окажут прямое влияние на поведение супругов, чей длительный брак будет иметь общественно (через государственные, включая финансовые, механизмы влияния) одобряемый статус, подкрепляться финансово ощутимой поддержкой, подаваться как достойное личное и материальное достижение», — говорится в тексте инициативы за авторством председателя общественного движения «Иван чай» Элины Жгутовой.