В Госдуме объяснили, будут ли выплачивать пенсию цифровыми рублями

Перевод пенсионных выплат в цифровые рубли не будет обязательным для граждан России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Ридусу».

«Перевод пенсий в цифровые рубли будет осуществляться исключительно по желанию. При этом инициатива должна исходить от человека», — пояснил парламентарий.