В Госдуме объяснили, будут ли выплачивать пенсию цифровыми рублями
Депутат Аксаков: Россиян не будут обязывать переводить пенсии в цифровые рубли
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Перевод пенсионных выплат в цифровые рубли не будет обязательным для граждан России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Ридусу».
«Перевод пенсий в цифровые рубли будет осуществляться исключительно по желанию. При этом инициатива должна исходить от человека», — пояснил парламентарий.
Согласно его заявлению, если пенсионер выразит желание получать пенсию в цифровой форме, его просьба будет удовлетворена. В противном случае, если от гражданина не поступит соответствующего запроса, выплата пенсии будет осуществляться в привычном для него формате.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан нашей страны. При этом Центральный банк (ЦБ) планирует сделать его привычным для всех способом расчёта в течение следующих 5—7 лет.