Россиянам объяснили смысл внедрения цифрового рубля и единого QR-кода
Эксперт Шайхразеева: Запуск цифрового рубля повысит прозрачность расчётов в РФ
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Россия вступает в новую эру безналичных транзакций. Президент Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий всеобщее использование цифрового рубля, который начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Эксперт и преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева в беседе с RuNews24.ru объяснила, что подобные меры не только модернизируют систему безналичных платежей в стране, но и помогут гражданам освоиться в современной финансовой среде.
С 1 сентября 2026 года крупнейшие банковские организации и торговые сети с годовой прибылью более 120 миллионов рублей должны будут принимать цифровой рубль. К сентябрю 2027 года это требование распространится на компании с оборотом более 30 миллионов рублей. С 2028 года новый цифровой инструмент станет обязательным для всех остальных организаций.
Наряду с цифровым рублём, все российские банки с сентября 2026 года обязаны предложить своим клиентам «универсальный платёжный QR-код». Это нововведение упростит процедуру оплаты для потребителей, уменьшит расходы для бизнеса и сделает платежи более комфортными и доступными.
«Массовый запуск цифрового рубля и универсальных платёжных кодов повысит прозрачность расчётов, ускорит внедрение смарт-контрактов, усилит конкуренцию между финансовыми организациями и, главное, улучшит пользовательский опыт для покупателей по всей стране», — подытожила эксперт.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан нашей страны. При этом Центральный банк (ЦБ) планирует сделать его привычным для всех способом расчёта в течение следующих 5—7 лет.